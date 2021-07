Manche Gesichter haben im Gehirn ihre eigenen Zellen.

Das legen Studienergebnisse nahe, die im Fachmagazin Science erschienen sind. Ein Team von Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern aus den USA hat im Gehirn von Makaken - also Affen - Zellen entdeckt, die nur dann feuern, wenn das Gesicht, das dazugehört, persönlich bekannt ist. Aus früheren Studien weiß man, dass die Gesichtserkennung bei Makaken fast genauso funktioniert wie beim Menschen. Die neu entdeckten Zellen liegen von außen betrachtet etwa über den Ohren - und damit in einem anderen Teil des Gehirns als das Gebiet, in dem sich die allgemeine Gesichtserkennung abspielt.

Die Forschenden fanden außerdem, dass die spezialisierten Zellen sehr schnell reagieren. Daraus folgt ihrer Ansicht nach, dass diese Nervenzellen auch eine Gedächtnisfunktion haben müssen. Und: Den Effekt gibt es nur bei engen Vertrauten - Gesichter, die man nur von Bildern kennt, zählen dabei nicht.