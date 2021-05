Wie schafft es unser Gehirn, eine unbekannte Melodie zu vervollständigen?

Neurowissenschaftlerinnen und -wissenschaftler aus Düsseldorf und New York haben untersucht, wie das Hirn solche Vorhersagen trifft. Dabei gehen sie erst einmal davon aus, dass es Sinneseindrücke speichert und Muster erkennt, die eine Vorhersage über zukünftige Reize, wie Töne, erlauben. Unklar war, ob das Hirn für seine Vorhersagen eine bestimmte Dauer an Informationen braucht oder eine bestimmte Anzahl an Informationen.

Das haben die Forschenden mit einer Melodie getestet. Die haben sie Testpersonen vorgespielt, mal schneller, mal langsamer, und dabei ihre Gehirnaktivität gemessen. Dabei kam heraus, dass es dem Hirn eigentlich egal war, wie lange eine Melodie gespielt wurde - zum Beispiel 30 Sekunden - oder auch in welcher Geschwindigkeit. Ausschlaggebend für die beste Vorhersage über den Fortgang einer Melodie war, wie viele Reize vorher gegeben wurden - also die Anzahl der zuletzt gehörten Töne.