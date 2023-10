Gerüche können beeinflussen, wie wir Farben sehen.

Das sagt ein Forschungs-Team aus England. Es hat Tests mit 24 Menschen gemacht. Die haben auf einem Bildschirm farbige Quadrate gesehen und sollten zwei Farb-Regler so weit verschieben, bis die Quadrate neutral grau waren. Die Forschenden stellten fest: Wenn dazu Kaffee-Aroma in den Raum gesprüht wurde, dann tendierte das ausgewählte Grau leicht zu der Farbe, die mit Kaffee assoziiert wird: ins Rotbraune. Bei Zitronen-Duft wählten die Testpersonen ein Grau mit Gelbstich. Auch bei Kirsche und Karamell ging die Farbwahrnehmung in die erwartete Richtung. Eine Ausnahme bildete Pfefferminze. Dieses Aroma führte nicht zu einer Grün-Tendenz. Warum, das wissen die Forschenden nicht.

Generell ist es den Forschenden zufolge so, dass unser Gehirn ständig zwei oder mehre Sinne kombiniert - etwa Geruch- und Sehsinn. Das tut es, um die vielen Informationen, die permament ankommen, sinnvoll zu verarbeiten.