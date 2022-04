Erdbeben sind eine ernstzunehmende Gefahr in Europa. Verhindern oder genau vorhersagen kann man sie nicht, aber man kann Vorsorgemaßnahmen treffen. Dafür ist es gut zu wissen, wo die starken Erschütterungen welche Folgen haben.

Ein internationales Team hat jetzt zum ersten Mal für ganz Europa zusammengetragen, welche Auswirkungen ein Beben in den jeweiligen Regionen wahrscheinlich hätte. Dafür haben die Fachleute Daten zur Beschaffenheit des Untergrunds, zur Gebäude- und Bevölkerungsdichte, zur Stabilität der Gebäude und zur konkreten Erdbebenwahrscheinlichkeit ausgewertet. Ihnen zufolge sind Schäden dort am höchsten, wo es viele ältere, nicht erdbebensichere Gebäude gibt, in städtischen Gebieten und wo eine hohe Erdbebengefährdung besteht. Das ist zum Beispiel in Istanbul und Izmir in der Türkei der Fall, in Catania und Neapel in Italien, Bukarest in Rumänien und Athen in Griechenland, aber auch in Brüssel und in Basel in der Schweiz.

Außerdem haben die Forschenden die europaweite Karte der Erdbeben-Wahrscheinlichkeit aktualisiert, mit neuen Messdaten. Nach dem neuen Modell ist die Wahrscheinlichkeit, dass ein Beben auftritt, in den meisten Regionen geringer als bisher gedacht. Höher als im alten Modell ist das Risiko dagegen in der westlichen Türkei, in Griechenland, Albanien, Rumänien und im Süden Spaniens und Portugals. Aber auch in Regionen mit niedriger oder mittlerer Gefährdungseinschätzung können jederzeit schadenbringende Erdbeben auftreten. In Deutschland gibt es Erdbeben vor allem im Rheingraben, im Voralpenland, aber auch an der tschechischen Grenze.