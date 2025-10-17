Thüringen will in den nächsten Monaten mehr als anderthalb Millionen Bäume pflanzen.

Wie das Forstministerium dort meldet, sind viele Wälder dort beschädigt - durch Dürre und den Borkenkäfer. Aktuell gibt es in Thüringen noch viele reine Fichtenwälder, die anfällig sind. Stattdessen sind mehr Mischwälder geplant, die besser mit Trockenheit klarkommen. Hauptsächlich sollen Eichen, Douglasien und Birken gepflanzt werden.

Thüringens Landesforstanstalt sagt, dass fast ein Viertel des staatlichen Waldes kaputt ist.