Normalerweise müssen Förster dazu außen an den Bäumen nach Bohrlöchern in der Rinde suchen - dann ist der Befall aber schon sehr stark. Der neue Scanner kann die Gänge der Borkenkäfer schon früher erkennen, wenn sie noch im Inneren der Bäume sind. In ersten Tests klappte das bei Gängen, die bis zu einem Zentimeter unter der Holz-Oberfläche lagen.

Der nächste Schritt für die Forschenden ist jetzt, das Gerät tragbar zu machen. Dann könnte es im Wald eingesetzt werden, um Borkenkäfer-Plagen schneller zu erkennen.

Die Technik hinter dem Scanner hat vorher nur bei flachen Brettern funktioniert - nicht aber an unregelmäßigen Oberflächen wie einem lebenden Baum.

Die Studie des Forschungsteams ist im Fachjournal Applied Optics erschienen.