Nach einem heftigen Wirbelsturm gibt es in Wäldern oft Schäden: Bäume sind entwurzelt, Stämme abgebrochen.

Aber einige Bäume halten dem Sturm auch stand. Was ist es, das diese Bäume schützt? Damit haben sich Forschende aus Japan beschäftigt. Ihre Antwort ist kurz gesagt: Sie schützen sich gegenseitig.

Grundlage für die Studie ist eine Untersuchung von zwei bewirtschafteten Waldstücken, bepflanzt mit der Japanischen Sicheltanne – ein Waldstück war ausgedünnt, mit mehr Abstand zwischen den Bäumen, die andere Parzelle nicht. Die Forschenden hatten Bäume mit Sensoren ausgestattet, als dann 2018 ein tropischer Wirbelsturm über die Gegend hinwegfegte.

Die Forschenden stellten in der ausgedünnten Parzelle viele Schäden fest, in der anderen, wo die Bäume enger standen, keine. Ihre Messungen ergaben, dass die engerstehenden Bäume während des Sturms oft mit ihren Kronen aneinanderschlugen. Das half, Spannungen im Baum abzubauen und machte die Bäume so wohl widerstandsfähiger.



Die Bäume, die weiter auseinander standen, mussten, so beschreiben es die Forschenden, dem starken Wind alleine trotzen – und schafften es oft nicht. Die Forstwirtschaft sollte solche Faktoren berücksichtigen, schreiben die Fachleute - gerade weil durch den Klimawandel heftige Wirbelstürme häufiger vorkommen werden.