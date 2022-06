Auch in Griechenland gibt es jetzt die ersten größeren Waldbrände in diesem Jahr.

Die Feuer brachen im Westen der Insel Euböa aus. Wie die Nachrichtenagentur Ana berichtet, ist ein Dorf evakuiert worden. Der Bürgerschutz verschickte Warn-SMS. Die Flammen breiteten sich demnach wegen starker Winde schnell aus. Euböa war bei den verheerenden Waldbränden letztes Jahr mit am stärksten betroffen.

Zurzeit wüten besonders heftige Feuer in Spanien. In den letzten Tagen sind schon etwa 25.000 Hektar niedergebrannt - eine Fläche von rund 35.000 Fußballfeldern.

Auch in Deutschland brennt gerade Wald. Der Kreis Potsdam-Mittelmark im westlichen Brandenburg rief den Katastrophenfall aus. Dort standen zuletzt etwa 100 Hektar in Flammen. Menschen in Teilen der Kleinstadt Treuenbrietzen wurden aufgefordert, ihre Häuser zu verlassen.

Hitze und Trockenheit begünstigen gerade wieder den Ausbruch von Waldbränden. Fachleute sehen einen Zusammenhang zum Klimawandel.