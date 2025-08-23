In Griechenland sind seit Beginn des Jahres mehr als 300 mutmaßliche Brandstifter festgenommen worden.

Ministerpräsident Kyriakos Mitsotakis sagte, die Zunahme an Waldbränden sei nicht nur auf die Klimakrise zurückzuführen. Viele Feuer in den vergangenen Wochen seien durch Menschen ausgelöst worden - teils aus Fahrlässigkeit, teils aber auch vorsätzlich. Deshalb will die Regierung jetzt härter gegen Brandstifter vorgehen: Bisher kamen sie meist mit Geldbußen oder Bewährungsstrafen davon, jetzt droht ihnen in vielen Fällen das Gefängnis.

Zuletzt war unter anderem ein Mann festgenommen worden, der auf der Insel Lesbos vier Brände gelegt haben soll. Er gab an, aus Wut über andere Dorfbewohner gehandelt zu haben. Seit Jahresbeginn sind in Griechenland nach offiziellen Angaben 45.000 Hektar Wald verbrannt - das entspricht ungefähr der Fläche der Stadt Köln.