Ein Team von Naturschützenden berichtet jetzt allerdings, dass den Mammutbaumbeständen ingesamt die intensiven Feuer der letzten Jahre eigentlich gut tun.



Die Forschenden wollten wissen, wie sich eines dieser riesigen Feuer in einem Nationalpark auf den Bestand ausgewirkt hat. Sechs Jahre später haben sie untersucht, wie viele neue, kleine Mammutbäume dort jetzt wachsen. Tatsächlich wuchsen dort besonders viele, wo auch das Feuer am stärksten gewütet hatte. In dem Bereich könnte in Zukunft also ein besonders dichter Mammutbaumwald entstehen.



Bisherige Behörden-Strategie schadet

Dichte Wälder sind ein guter Schutz vor neuen Feuern - denn dort ist es in der Regel kühler und feuchter. Ein richtig intensives Feuer könnte die Population also langfristig vor weiteren Waldbränden schützen.

Die Naturschützenden sagen: Die bisherige Strategie der Behörden schadet dagegen eher. Dabei geht es darum, die Wälder auszudünnen, indem zum Beispiel Bäume gefällt werden. Das sei aber nur direkt an Wohngebieten sinnvoll.