Ein internationales Forschungsteam hat untersucht, wie die Rauchwolken es in diese Höhen geschafft haben. Dafür hat es Satellitendaten zum Brand ausgewertet. Durch die Waldbrände stieg regional heiße Luft auf wie in einem Kamin. Es kam zu heftigen Gewittern. Dabei wuchs ein Rauchpilz in die Höhe, den man auch Feuerwolke nennt. Die stieg zunächst durch die Feuerhitze auf. Doch dann gab noch einen Zusatz-Kick nach oben. Die Forschenden schreiben im Fachmagazin Science, dass in der Feuerwolke viel Ruß enthalten war. Der ist schwarz und absorbiert Sonnenlicht. Das erzeugte noch mehr Hitze, so dass die Feuerwolke noch weiter aufgestiegen ist und es bis weit in die Stratosphäre geschafft hat.



Das Forschungsteam hat die Entwicklung der Feuerwolke in einem Computer-Rechenmodell nachzuvollzogen. Das hilft laut den Forschenden unter anderem zu verstehen, wie lange sich Ruß oben in der Stratosphäre hält und was bei einem Atomkrieg in der Atmosphäre passieren würde.