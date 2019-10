In den USA wurden letzes Jahr drei Milliarden Dollar ausgegeben, um Waldbrände zu löschen - so viel wie noch nie. Forschende von der Uni Stanford in Kalifornien hatten eine Idee, wie man die Waldbrände verhindern könnte - noch bevor sie ausbrechen: Sie haben eine gelartige Flüssigkeit entwickelt, die in Waldbrand-gefährdeten Regionen einfach auf Bäume, Sträucher und Wiesen aufgesprüht werden kann.

Das Anti-Waldbrand-Spray basiert auf Zellulose, hält Monate, ist wetterfest und irgendwann biologisch abbaubar. Erste Tests sind gut gelaufen. Ein Feuerwehrmann aus San Luis Obispo meint, das Spray könnte definitiv dabei helfen, die Anzahl der Waldbrände zu reduzieren. Die Forschenden wollen das Spray jetzt auf größeren Flächen in Regionen von Kalifornien testen, wo es ein erhöhtes Risiko für Waldbrände gibt.