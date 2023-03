Wenn ein Wald abbrennt, dann ist er nicht für immer verloren.

Einzelne Bäume können überleben und bald wachsen aus übrig gebliebenen Samen auch neue Setzlinge. Ein großes Team von Ökologie-Fachleuten wollte genauer wissen, wie sich Wälder nach einem Brand erholen. Denn mit dem Klimawandel werden Waldbrände häufiger, zum Beispiel im Westen der USA. Das Team hat dort an mehr als 10.000 Stellen Messungen gemacht und so die Auswirkungen von über 330 verschiedenen Waldbränden untersucht.

Große Bäume schützen Setzlinge

Dabei zeigte sich, dass kleine Setzlinge von Nadelbäumen unter hohen Temperaturen und Trockenheit leiden, zum Teil so sehr, dass sich der Wald an manchen Stellen nicht erholte. Besser wachsen die Setzlinge, wenn einzelne große Bäume überlebt haben, denn dann ist es in der Umgebung nicht ganz so heiß.

Ausdünnen kann sinnvoll sein

Außerdem macht es einen Unterschied, wie intensiv der Waldbrand war. Das lässt sich beeinflussen, zum Beispiel in dem Wälder ausgedünnt werden. Das Team empfiehlt, die Erkenntnisse zu nutzen, um Waldbrände zu beeinflussen. Denn mit der Erderwärmung wird es immer schwieriger für die Wälder, sich von selbst zu erholen.