In Portland im US-Bundesstaat Oregon dürfen obdachlose Menschen ab jetzt nicht mehr in wald-ähnlichen Parks campen.

Der Stadtrat will die Menschen damit vor möglichen Waldbränden schützen. Aber auch verhindern, dass sie selber welche auslösen. Das Verbot gilt unter anderem während der gesamten Waldbrandsaison.

Wo die Menschen während dieser Verbots-Zeit campen dürfen, wird auf einer Karte eingezeichnet. Street Worker sollen diese Infos in den nächsten Tagen in den Camps verteilen. Die Leiterin einer Obdachlosenhilfs-Gruppe in Oregon nennt das eine halbgare Lösung - sie fordert, dass die Stadt sichere Orte für die vertriebenen Bewohnerinnen und Bewohner zur Verfügung stellt.

In Portland gibt es den Forest Park - das ist der größte Stadtwald in den USA. Lokale Medien berichten, dass es dort immer wieder Brände auf illegalen Campingplätzen - aber z.B. auch in Wohnmobilgruppen in der Stadt gegeben hat.