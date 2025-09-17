In einem Zoo lässt ein Mitarbeiter sein Mittagessen anbrennen. Eine banale Alltagssituation, aber der Anlass für eine Biologie-Studie. Denn: Nur eine einzige Reptilienart reagierte auf den Brandgeruch: die Tannenzapfen-Echsen.

Sie wurden unruhig und versuchten zu fliehen. Ein Forschungsteam aus Australien konnte jetzt zeigen: Diese Reaktion ist angeboren und ein Überlebensvorteil. In Experimenten reagierten auch wilde Tannenzapfen-Echsen auf Rauch und Brandgeruch, aber nicht auf Feuergeräusche. Das Forschungsteam schreibt im Fachjournal Biology Letters: Die Echsen stammen aus Gegenden mit häufigen Waldbränden. Deshalb hat ihr Gehirn im Lauf der Evolution den Geruch von Feuer mit Gefahr verknüpft, was dann einen Fluchtreflex auslöst.

Die Forschenden sagen: Für den Artenschutz wäre es wichtig zu wissen, welche Tierarten noch mit solchen Warnsystemen rechtzeitig vor Feuer fliehen können, und welche nicht. Denn Waldbrände kommen inzwischen auch in Regionen vor, in denen es sie ursprünglich nicht gab.