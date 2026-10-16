Um von A nach B zu kommen, können wir entweder die kürzeste Strecke wählen oder vielleicht die schönste - falls wir bereit sind, einen längeren Weg in Kauf zu nehmen.

So ähnlich verfahren auch Wale. Forschende schreiben im Fachmagazin Proceedings of the Royal Society B, dass sie 21 Glattwale von ihrem Winterquartier bei den Auckland Islands in Neuseeland bis hin nach Australien verfolgt haben, wo die Wale nach Nahrung suchen.

Dabei hat etwa die Hälfte der Wale die direkte Route genutzt und war 42 Tage unterwegs. Die andere Hälfte brach etwa einen Monat früher auf und zog erst in Richtung Süden, um danach Richtung Sommerquartier abzubiegen. Beide Gruppen kamen fast gleichzeitig an.

Die Forschenden sagen: Die Glattwale sind offenbar flexibel und das ist ein gutes Zeichen während des Klimawandels. Denn: Wer sein Verhalten anpassen kann, hat bessere Chancen, mit Veränderungen klarzukommen.