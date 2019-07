Jahrelang war die Baldwin Street in Dunedin auf der Südinsel Neuseelands mit 35 Prozent Gefälle der Weltrekordhalter. Jetzt geht der Titel aber an eine kleine Straße an den Küstenort Harlech in Wales. Die Ffordd Pen Llech-Road hat einen Gefälle von 37,5 Prozent.

Der kleine Ort in Wales hat schon lange versucht, der Baldwin Street den Platz an der Spitze abzunehmen, aber bisher hat es nicht geklappt. Denn um ins Guiness Buch der Rekorde zu kommen, müssen bestimmte Kriterien erfüllt werden.

Unter anderem sollte der Ort die originale Planungsskizze vorzeigen. Aber die gibt es nicht, weil die Straße erstmals vor über 1000 Jahren angelegt wurde, als solche Skizzen noch nicht benutzt wurden. Um die Steigung nachzuweisen, wurden mehrere Hightech-Verfahren kombiniert und der Ort musste nachweisen, dass auf der Straße wirklich Autos fahren. In Harlech wollen die Bewohner_innen den neuen Weltrekord jetzt mit einer großen Party feiern.