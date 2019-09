"Wir haben noch 40 bis 60 Tage Zeit, bis die Winterstürme beginnen", sagte Oganes Targuljan von der Umweltschutzorganisation Greenpeace in Moskau der Deutschen Presse-Agentur. Laut Behörden sind mittlerweile die letzten zehn Orcas aus der Anlage am Japanischen Meer geholt worden. Die Tierschützer sagen, dass jetzt noch 75 Belugas in dem Wal-Gefägnis sind. Die Behörden hätten ihre Freilassung noch in diesem Jahr versprochen.

Die Tiere werden zuerst in Lastwagen in die Stadt Chabarowsk nahe der Grenze zu China gebracht. Dort werden sie auf ein Schiff verladen. Dann geht es auf dem Fluss Amur zum Ochotskischen Meer. Die Wale sollen dort ausgesetzt werden, wo sie gefangen wurden.

Tierschützer hatten im vergangenen Jahr Alarm geschlagen, weil die Wale in viel zu kleinen Becken gehalten wurden. Sie befürchten, die Tiere könnten an chinesische Aquarien verkauft werden. Mittlerweile wurden mehrere Firmen, die die Anlage angemietet haben, zu Geldstrafen verurteilt.