Bei anderen Haien kann man das Alter an Wachstumsringen auf Steinchen im Gehör ablesen, bei Walhaien nicht. Jetzt haben Forschende das Alter bestimmen können: Geholfen haben dabei Atomwaffentests, die mehrere Länder in den 50er und 60er Jahren während des Kalten Krieges gemacht haben. Durch die Bomben sind radioaktive Teilchen ins Meer gelangt. Spuren davon haben sich in den Wirbeln von Walhaien abgelagert.



In den Wirbeln gibt es so etwas wie Wachstumsringe, allerdings war unklar, wie viele Ringe ein Jahr bedeuten. Weil die Forschenden aber wissen, wann es Atomtests gab, haben sie das jetzt ausrechnen können. Sie schreiben, dass eins der untersuchten Tiere zum Zeitpunkt des Todes 50 Jahre alt war. Sie gehen davon aus, dass Walhaie auch noch älter werden können und dass die Tiere nicht nur wegen ihrer Größe besonders sind, sondern auch wegen ihres Alters.