China will womöglich auf Kuba Abhörstationen einrichten, um von dort aus die USA zu überwachen.

Das Wall Street Journal berichtet über eine Grundsatzvereinbarung, laut der China mehrere Milliarden US-Dollar an die Führung in Kuba zahlen will. Die Zeitung beruft sich auf US-Behörden, die solche Geheimdiensterkenntnisse haben sollen.

Kuba liegt rund 150 Kilometer vor der Küste Floridas. Im Südosten der USA befindet sich unter anderem das Hauptquartier der US-Streitkräfte. Nach Einschätzung der Zeitung wäre China durch Abhörstationen auf Kuba in der Lage, die militärische Kommunikation abzufangen und den gesamten Schiffsverkehr zu überwachen.

Ein Sprecher des Nationalen Sicherheitsrates der USA wollte den Bericht nicht direkt kommentieren. Er sagte aber, man wisse von Chinas Bemühungen weltweit, solche Anlagen zu aufzubauen.