Die US-amerikanische Kaufhauskette Walmart will ihr Waffenangebot weiter einschränken.

Das Unternehmen reagiert damit offenbar auf die letzte Serie von Schusswaffenangriffen im Land. Munition für Handfeuerwaffen und bestimmte Gewehre soll noch abverkauft werden und danach soll es die Munition nicht mehr zu kaufen geben. Der Walmart-Chef Doug McMillon hat die US-Regierung und den Kongress auch aufgefordert, für ein schärferes Waffenrecht zu sorgen.

Er sagt, dass potenzielle Waffenkäufer gründlicher überprüft werden müssen.

Walmart steht wegen seiner Waffenverkäufe seit langem in der Kritik. Vor vier Wochen hatte es einen schweren Schusswaffenangriff in einem Walmart in Texas gegeben. Dabei wurden 22 Menschen getötet. McMillon nannte den Vorfall entsetzlich und dass der Status quo nicht mehr hinnehmbar sei.