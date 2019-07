Für den Nachwuchs kann das gefährlich werden: Kommunizieren Kälber und Mütter laut beziehungsweise oft miteinander, werden sie leichte Beute – zum Beispiel von Schwertwalen.

Meeresbiologen haben in der Flinders Bay in Westaustralien beobachtet, wie sich Südliche Glattwale vor dieser Gefahr schützen. Tonaufnahmen zeigen, dass die Glattwal-Mütter und ihre Jungtiere dort nur sehr leise Geräusche machten. Weniger als einmal pro Tauchgang flüsterten sie miteinander, schreibt das internationale Forschungsteam in seiner Studie.

Das Meer in dieser Bucht an der Südspitze Westaustraliens ist sehr aufgewühlt. Damit sich Mütter und Jungtiere nicht verlieren, blieben sie so nah beieinander, dass die Wissenschaftler nur schwer zuordnen konnten, welche Laute von der Mutter und welche vom Nachwuchs stammten. Die Kälber rollten sich häufig über den Rücken oder den Schwanz ihrer Mutter.