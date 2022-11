Viele Karten-Apps zeigen Wanderwege an, die es eigentlich gar nicht geben dürfte - sprich: die nicht offiziell als solche ausgewiesen sind.

Die führen dann praktisch querfeldein. Und das ist ein Problem: Wanderinnen und Wanderer betreten so zum Beispiel Ruhezonen oder streng geschützte Areale - oft ohne zu wissen, dass sie etwas falsch machen.

Der Nationalpark Harz versucht dieses Problem jetzt digital in den Griff zu bekommen. Zum Beispiel werden die offiziellen Touren und Routen auf der eigenen Webseite und in Wanderapps veröffentlicht, während die von Fremden eingetragenen, illegalen Routen gelöscht werden. Das machen die Mitarbeitenden auch bei Open-Street-Map. Da hier aber jeder Mensch Angaben immer wieder verändern kann, ist das ein endloser Kampf.

Der Nationalpark Harz nimmt außerdem an einem Pilotprojekt teil. Das Projekt will alle relevanten Vorschriften und Verhaltensregeln, die man in der Natur beachten sollte, digitalisieren und Apps dafür zur Verfügung stellen.