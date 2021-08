Tagelang haben viele Menschen gerätselt, wer wohl hinter den plötzlich aufgetauchten Werken an der englischen Nordseeküste steckt.

Jetzt ist klar: Die Wandgemälde sind vom britischen Streetart-Künstler Banksy. Er hat ein Video auf seinem Instagram-Account veröffentlicht. Darauf ist zu sehen, wie jemand mit einem Wohnwagen von Ort zu Ort fährt. Teilweise wird auch gezeigt, wie die einzelnen Kunstwerke entstehen. Überschrieben ist das Video mit dem Titel 'A Great British Spraycation' - ein Wortspiel aus Staycation (Urlaub zuhause) und Spray (Sprühen).

In den letzten Tagen waren in Städten wie Great Yarmouth, Gorleston und Cromer immer mehr Wandgemälde aufgetaucht. Zum Beispiel ein tanzendes Paar über einer Bushaltestelle, oder eine Möwe, die sich was aus einem Bauschuttcontainer holen will. Viele hatten schon vermutet, dass Banksy dafür verantwortlich ist, weil die Bilder dem Stil des Künstlers entsprechen.