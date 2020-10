Ein Hund hat immer eine Körpertemperatur zwischen 37,5 und 39 Grad.

Egal ob er in den Tropen wohnt oder in Grönland. Diese Fähigkeit, die Körpertemperatur unabhängig von der Außentemperatur halten zu können, könnte nach dem schlimmsten Massenaussterben der Erdgeschichte entstanden sein. Das steht in einer neuen Studie aus Großbritannien, die untersucht hat, wie sich die Warmblütigkeit bei Säugetieren und Vögeln entwickelt hat.

Demnach gehörten die Vorfahren beider Tiergruppen - die synapsiden Reptilien und die Archosaurier - zu den wenigen Überlebenden des Massenaussterbens vor 250 Millionen Jahren, dem gut 90 Prozent der Lebensformen auf der Erde zum Opfer fielen. Diese Tiere hatten eine hohe Stoffwechselrate und wuchsen schneller, beides war hilfreich in den neuen Ökosystemen der Trias.

Auch erste Federn könnten laut den Forschenden zu dieser Zeit entstanden sein - und damit eine für Warmblüter vorteilhafte wärmeisolierende Körperbedeckung.