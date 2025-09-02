Die Wissenschaft sollte genauer untersuchen, was die Waffenindustrie macht.

Das fordern Forschende in mehreren Artikeln im British Medical Journal. Sie sagen: Viele Länder rüsten gerade auf und Waffenhersteller verkaufen mehr Waffen - aber die seien eine große Gefahr für die Gesundheit der Menschen. Deshalb müsste mehr dazu geforscht werden, wie viel Geld die Waffenindustrie in Werbung, Lobbyarbeit und Forschung steckt, um die Gefahren von Waffen zu verschleiern - und auch, um Politik und Öffentlichkeit zu beeinflussen.

Die Forschenden sagen: Bei Branchen wie der Tabakindustrie, der Alkoholindustrie und bei Öl- und Gas-Firmen ist anerkannt, dass sie schädliche Auswirkungen auf die allgemeine Gesundheit haben, und diese Schäden werden genauer untersucht. Das sollte auch für die Rüstungsindustrie gelten. Sie müsse zur Verantwortung gezogen werden.



