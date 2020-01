Der japanische Musikinstrumentenhersteller Yamaha warnt davor "den Ghosn" zu machen und in Instrumenten-Koffer zu klettern. Gerade gibt es in Japan viele Tweets mit Fotos von Leuten, die in diese Koffer klettern und sich darin fotografieren. Das könnte zu tragischen Unfällen führen, warnte die Abteilung Blasinstrumente von Yamaha.

Der Ex-Nissan-Chef Ghosn war letzten Monat aus Japan geflohen - per Flugzeug und Gerüchten zufolge in einem Instrumentenkoffer.

Er war im Herbst 2018 in Japan festgesetzt worden. Die Staatsanwaltschaft in Tokio wirft ihm unter anderem vor, Gelder in Millionenhöhe schwarz kassiert zu haben. Er kam nach vier Monaten in Haft mit harten Auflagen auf Kaution frei, danach floh er in den Libanon. Ghosn wirft der japanischen Justiz vor, ihn als Geisel genommen und aus seiner Familie gerissen zu haben. Die Behörden weisen die Kritik zurück.