Jetzt haben Forschende aus den USA rausgefunden, wie dieses Phänomen abgeschwächt werden kann. Sie berichten im Fachmagazin PNAS über Experimente, die sie mit rund 160 Teilnehmenden gemacht haben.



Unter anderem schauten sich alle ein tonloses Video an, das ein Verbrechen zeigte. Dann hörten sie einen Bericht darüber, in dem irreführende Details vorkamen. Allerdings waren die Teilnehmenden vorher in drei Gruppen geteilt worden: Die erste Gruppe wurde vor dem Hören gewarnt, dass mögliche Fehlinfos ihre Erinnerungen verfälschen könnten. Die zweite Gruppe wurde erst hinterher gewarnt, die dritte Gruppe gar nicht.



Es zeigte sich, dass alle, die vor Fehlinfos gewarnt wurden, weniger anfällig dafür waren. Die Forschenden sagen, dass ihre Ergebnisse unter anderem helfen könnten, die Richtigkeit von Augenzeugenberichten zu verbessern.