Cannabis für trauernde Elefanten

Elefanten scheinen ja eigentlich ziemlich entspannte Tiere zu sein.

Der Warschauer Zoo will sie jetzt noch entspannter machen - beziehungsweise ihren Stresspegel reduzieren. Und zwar mit medizinischem Cannabis.

Die drei afrikanischen Elefanten, die im Warschauer Zoo leben, sollen zwei Jahre lang regelmäßig CBD-Öl bekommen. Darin ist der Hanf-Inhaltstoff Cannabidiol enthalten. Er wirkt entkrampfend, entzündungshemmend und angstlösend - macht aber nicht high.

Die Tierärztin im Zoo will mit dem Versuch rausfinden, ob CBD den Elefanten dauerhaft Stress nehmen kann - falls das klappt, kann sie sich die Behandlung auch bei anderen Tieren vorstellen. Pferde und Hunde werden bei Stress schon manchmal so behandelt.

Auslöser für den Versuch in Warschau war ein Trauerfall in der Elefantenherde. Die BBC berichtet, dass die älteste Elefantenkuh der Herde gestorben ist. Das habe bei einem jüngeren Tier Stress und Trauer ausgelöst. Normalerweise kann es Monate oder Jahre dauern, bis Elefanten über den Verlust eines Herdenmitglieds hinwegkommen - mit der CBD-Therapie will der Zoo jetzt untersuchen, ob sich Stress und Trauer schneller überwinden lassen.