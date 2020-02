Zum Beispiel, wenn wir beim Arzt auf ein Untersuchungsergebnis warten - oder jemand nicht pünktlich zu einem Termin erscheint. Je länger die Warterei dauert, desto unruhiger und aggressiver werden wir.

Forschende aus Israel und Kanada wollten wissen, was man dagegen machen kann. In einem Experiment haben sie herausgefunden, dass uns die Wartezeit umso länger vorkommt und wir umso aggressiver werden, je mehr abstrakte Gedanken uns kommen und wir der Fantasie freien Lauf lassen - zum Beispiel wenn wir uns vorstellen, dass jemand zu spät kommt, um einen zu ärgern, oder dass der Arzt bestimmt schlechte Nachrichten hat. Besser drauf waren in dem Experiment dagegen die Teilnehmenden, deren Gedanken auf etwas Konkretes gerichtet wurden. Zum Beispiel, dass jemand zu spät kommt, weil er oder sie im Stau stehen könnte.

Besonders schwer fiel es jüngeren Studienteilnehmenden ohne Smartphone zu warten. Sie wurden auch bei kurzen Wartezeiten schon schnell unruhig und aggressiv.