Biber sind nicht gerade dafür bekannt, dass sie sich für das Fernsehprogramm interessieren - oder doch? Bei einer Fahrt durch Kanada könnte man den Eindruck bekommen. Dort sind neurdings einige Biber-Dämme mit Satelliten-Schüsseln ausgestattet.

Reporterinnen und Reporter vom Sender CBC haben jetzt herausgefunden, was es damit auf sich hat. Ein Mann aus der kanadischen Gegend von Thunder Bay hat zugegeben, dass er vor ein paar Monaten eine Satellitenschüssel auf einem Biberbau montiert hat. Dem Sender sagte er, dass er damit die Menschen in Zeiten von Corona aufheitern wolle.

Anscheinend funktioniert's: Einige Leute haben die Aktion kopiert. Mittlerweile wurden in mehreren Provinzen in Kanada Biber-Dämme technisch "aufgerüstet". In den sozialen Netzwerken tauchen immer mehr Bilder davon auf.