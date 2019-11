Ein kleiner, günstiger Sensor soll bald Abhilfe schaffen. Entwickelt haben ihn Forschende der Universität Waterloo in Kanada. Er kombiniert Radar-Technologie mit Künstlicher Intelligenz. Der Sensor wird am Rückspiegel oder am Dachhimmel angebracht. Er kann erkennen, ob noch ein Lebewesen im Auto ist. Falls das der Fall ist, kann Alarm geschlagen werden, und die Türen werden entriegelt.

Die Radar-Technologie dringt durch die Sitzpolster und kann Atembewegungen erfassen. Der Sensor funktioniert also zum Beispiel auch bei Babys, und er kann auch erkennen, wie viele Leute gerade im Auto sitzen. Das wäre auch praktisch, wenn es darum geht, ob zum Beispiel ein Auto mit mehr als zwei Insassen eine Busspur nutzen darf. Mitentwickelt wurde die Erfindung von einem Autoteile-Zulieferer, der die Technologie in einem Jahr auf den Markt bringen will.