Waschbären und ähnliche eingewanderte kleine Raubtiere werden in Deutschland immer häufiger gesichtet.

Das zeigt eine Statistik des Deutschen Jagdverbandes und des Thünen-Instituts, für die 2019 die Bestände in rund 26.000 deutschen Jagdrevieren beobachtet worden. Ein paar Ergebnisse: Der Waschbär (Bild oben rechts) kommt mittlerweile inzwischen in 57 Prozent der Reviere vor - das ist doppelt so häufig wie noch 2006. Besonders gern mag er Hessen, Sachsen-Anhalt, Brandenburg und Mecklenburg-Vorpommern. Ursprünglich stammt der Waschbär aus Nordamerika und wurde nach dem Ersten Weltkrieg für die Pelzproduktion zu uns gebracht. Einige Tiere schafften es aber abzuhauen.

Ähnlich ist es mit dem Marderhund (Bild oben links) gelaufen: Der stammt eigentlich aus Ostasien und kam ebenfalls über die Pelzproduktion zu uns. In 38 Prozent der Jagdreviere kommt der Marderhund inzwischen vor. Seine Lieblingsregionen sind Brandenburg und Mecklenburg-Vorpommern.

Etwas seltener ist der Mink oder Amerikanische Nerz (Bild oben Mitte). Er gilt als verwildertes Haustier. Weil er ans Wasser gebunden ist, ist er nicht so häufig wie seine Kollegen. Der Mink ist schon in acht Prozent der Jagdreviere gesichtet worden und liebt offenbar vor allem Sachsen-Anhalt.

Der Deutsche Jagdverband fordert, die Jagd auf die Tiere zu erleichtern. Weil sie auf einer EU-Liste der invasiven Arten stünden, habe Deutschland die Pflicht, die Arten einzudämmen. Naturschutzverbände verweisen dagegen darauf, dass sich Waschbär & Co. besser als befürchtet in die heimischen Ökosystem integriert haben.