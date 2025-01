Im Zoo in Washington haben zwei Riesenpandas jetzt ihren ersten öffentlichen Auftritt gehabt.

Medien berichten, dass mehrere hundert Leute gekommen sind, um sich Bao Li und Qing Bao anzugucken. Die beiden Pandas sind drei Jahre alt und waren im Oktober aus China gekommen. Seitdem saßen sie in Quarantäne. Mittlerweile hat der Zoo in Washington auch wieder seine beliebte Panda-Cam eingeschaltet.

China schickt seit Jahrzehnten Pandas in ausländische Zoos, meist gegen Geld. Das ist als "Panda-Diplomatie" bekannt geworden. China will so unter anderem seine Handelsbeziehungen verbessern. Und das Geld soll auch in den Schutz der Bären fließen. China stellt das immer wieder als Erfolg dar und sagt, dass sich die Zahl wild lebender Pandas erholt hat.

Die New York Times kam vor Monaten aber zu einem ganz anderen Schluss: Danach wurden zwar zehn Pandas in Gefangenschaft wieder erfolgreich ausgewildert - aber fast die gleiche Zahl ist dabei gestorben, unter anderem durch Infektionen.