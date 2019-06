Außerdem fehlen gut vier Milliarden Menschen sanitäre Anlagen.

Das Uno-Kinderhilfswerks Unicef und die Weltgesundheitsorganisation WHO haben dazu einen gemeinsamen Bericht veröffentlicht. Darin ist sauberes Wasser definiert als Wasser, das keine Rückstände von Fäkalien oder Giftstoffen hat. Und über einen Zugang verfügt laut dem Bericht jeder, der es innerhalb von 30 Minuten zur Wasserquelle hin und zurück schafft.

Am schlechtesten ist die Wasserversorgung in Afrika - und dort vor allem in ländlichen Regionen. Trotzdem: Insgesamt hat sich die Wasserversorgung seit 2015 weltweit verbessert - laut dem Bericht aber nicht schnell genug.

Laut Stefan Ulenbrook vom Unicef-Wasserprogramm ist das auch ein politisches Problem: Er sagte dem Spiegel, dass das Thema politisch "unsexy" sei. Eine Wahl gewinne man nicht, indem man eine Kläranlage verspreche - obwohl die essentiell sei für eine gute Wasserversorgung.