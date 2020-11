Die kleinsten Eiswürfel der Welt

Die Erde ist zu fast drei Vierteln von Wasser bedeckt, auch unser Körper besteht hauptsächlich aus Wasser - und trotzdem verstehen wir gar nicht mal soviel davon.

Zum Beispiel, wie genau Wasser gefriert, ist noch nicht vollständig erforscht. Heißes Wasser kann schneller gefrieren als kaltes, Eis kann ganz verschiedene Kristallstrukturen einnehmen. Ein chinesisches Forschungsteam hat sich die einzelnen Bestandteile von gefrierendem Wasser näher angeschaut. Sie sprechen von den "kleinsten Eiswürfeln der Welt", denn die einzelnen Wassermoleküle lagern sich zu Würfeln zusammen.

In Versuchen mit gefrierendem Wasserdampf und Laserstrahlen fand das Team heraus, dass es nicht nur, wie bisher gedacht, zwei, sondern fünf verschiedene Varianten dieser Würfel gibt. An deren Ecken stehen die Wassermoleküle mal in die eine Richtung ab, mal in die andere.

Das Forschungsteam hofft, dass die Infos über die kleinsten Eiswürfel dazu beitragen, dass man die Eigenschaften von Wasser besser versteht - zum Beispiel in Wolken.