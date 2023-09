Google will in Lateinamerika ein zweites großes Datenzentrum bauen.

Das braucht viel Wasser für die Kühlung seiner Server. Und das Datenzentrum soll ausgerechnet in Uruguay entstehen - wo die Leute gerade mit den Folgen einer großen Dürre klar kommen müssen. In der Hauptstadt Montevideo kam über Wochen keins oder schlechtes Trinkwasser aus den Wasserhähnen - und Flaschenwasser konnten sich nicht alle leisten. Viele haben der Regierung vorgeworfen, dass sie die Industrie bei der Wassernutzung bevorzugt. Uruguay hat auch eine große Papier-Branche, die viel Wasser verbraucht.

Nach der ursprünglichen Planung sollte das Google-Datenzentrum so viel Wasser verbrauchen wie 55.000 Menschen am Tag. Uruguays Industrieminister sagt, dass die Planung nicht mehr aktuell ist - Google arbeite an einem Alternativplan, wie weniger Wasser und Energie verbraucht werden. Von Google gab es dazu bisher keine weiteren Details.

Der Internet-Riese hat auch in anderen südamerikanischen Ländern Ärger. Eigentlich plant er schon lange ein zweites Datenzentrum in Chile, wo schon das erste steht. Aber auch Chile kämpft seit Jahren gegen Dürre - und die Menschen sind wegen der Baupläne vor Gericht gezogen.