Das ist bis zu einem gewissen Grad normal und natürlich, weil zum Beispiel im Winter mehr Regen fällt als im Sommer - aber auch Menschen tragen mit ihrem Verhalten zu Schwankungen der Pegelstände bei. Aber wie stark?

Eine ganze Menge, wie Forschende der Uni Stanford im Fachmagazin Nature schreiben: Ihnen zufolge schwanken natürliche Gewässer wie Seen und Teiche je nach Jahreszeit im Schnitt um etwa 22 Zentimeter - bei von Menschen betriebenen Stauseen sind es im Schnitt 85 Zentimeter - also fast vier Mal so viel. Insgesamt sind wir Menschen demnach für mehr als die Hälfte der Schwankungen in Stauseen verantwortlich. Das kann im Extremfall schlecht für die Umwelt sein, weil Fischpopulationen unter den Schwankungen leiden oder dadurch mehr Methan freigesetzt werden kann.

Abgelesen haben die Forschenden das anhand von Daten, die 22 Monate lang von Satelliten der Nasa gesammelt wurden. Die sind so genau, dass sogar kleinere Tümpel erfasst wurden, die kleiner sind als ein Fußballfeld. Den Forschenden zufolge sind die Daten aus den 22 Monaten nur ein Start: In Zukunft werde es möglich sein, Schwankungen von Jahr zu Jahr abzulesen und längerfristige Trends vorherzusagen.