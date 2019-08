In vielen Städten könnte Wasserknappheit in den nächsten zehn Jahren zu einem großen Problem werden.

Davor warnt ein US-amerikanischer Think-Tank, der sich für Umweltschutz einsetzt. In der Analyse von 15 Städten steht, dass die beste Lösung wäre, wenn jeder das Wasser aus öffentlichen Leitungen bekommt, statt aus Brunnen oder von privaten Anbietern. Dazu habe aber die Hälfte der Menschen in den untersuchten Städten keinen Zugang. Eine der Städte ist Karachi in Pakistan. Dort gibt es theoretisch sogar genug Wasser, allerdings ist die Verteilung problematisch. Deswegen gibt es Wasser aus der Leitung nur drei Tage pro Woche, für jeweils weniger als drei Stunden.

Die Experten des Think-Tanks meinen, das Wasserproblem sei viel größer, als internationale Organisationen das bisher vorhersagen. Eine Lösung müsse sein, Wasser nicht zu privatisieren und das Wasser besser zu säubern und zu verteilen.