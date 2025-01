Bis 2027 müssen alle Gewässer in Deutschland in einem guten Zustand sein - das schreibt eine EU-Richtlinie vor. Aber: Deutschland ist davon noch weit entfernt.

Das zeigt der neue Wasseratlas. Den haben die Heinrich-Böll-Stiftung und der Bund für Umwelt und Naturschutz Deutschland, BUND, heute vorgestellt. Demnach sind gut die Hälfte aller Flüsse, Bäche und Seen hier in einem schlechten oder sehr schlechten ökologischen Zustand. Das ist eine höhere Quote als in fast allen anderen EU-Ländern. Beurteilt wird das zum Beispiel daran, ob bedenkliche chemische Stoffe in den Gewässen gemessen wurden.

Laut den Autorinnen und Autoren des Wasseratlas ist es unrealistisch, dass Deutschland bis in zwei Jahren alle seine Gewässer in einen guten Zustand versetzt. Dann drohen hohe Strafzahlungen an die EU.

Die Wasseratlas-Autoren schreiben außerdem, dass vor allem auch der Klimawandel die Wasservorräte gefährdet. Durch Trockenheit ist in den letzten 25 Jahren demnach allein in Deutschland jedes Jahr eine größere Wassermenge verloren gegangen, als in den Bodensee passt.