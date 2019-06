Ein Forscher vom Imperial College in London hat mit seinem Team ein altes Wassersystem untersucht, das in Peru schon vor 1400 Jahren genutzt wurde. Die Menschen nutzten es, um Niederschläge zu speichern und auch in der Trockenzeit genug Wasser zu haben. Dafür wurde in Wasser in den Bergen in Teiche abgeleitet, damit es nicht in Sturzbächen schnell ins Tal fließt. In diesen Teichen versickerte es dagegen langsam und speiste während der Trockenzeit Quellen im Tal.

Die Forschenden probierten eine Anlage aus, die noch aus der Zeit stammt. Dabei markierten sie das Wasser mit speziellen Stoffen. Das Ergebnis: Das System funktioniert noch heute. Das Wasser versickert und taucht in einer Zeit zwischen zwei Wochen und acht Monaten wieder auf - und läuft damit zuverlässig nach.

In Peru könnte das System wieder gebraucht werden, da rund um die Hauptstadt Lima das Wasser immer wieder knapp wird. Und sich das Problem durch den Klimawandel noch verschärfen könnte.