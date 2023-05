In Südfrankreich ist das Wasser knapp - und deswegen werden dort bald keine Swimmingpools mehr verkauft.

In einer südfranzösischen Region, die an Spanien grenzt, gilt ab dem 10. Mai ein Verkaufsverbot für private Pools. Außerdem ist es dann auch verboten, den Garten zu bewässern oder Autos zu waschen. Der zuständige Minister sagt, dass es in der Region seit mehr als einem Jahr keinen einzigen Tag mehr durchgeregnet hat. Wenn man in so einer Krise sei, gehe es nur noch darum, Trinkwasser zu garantieren.

In Frankreich war schon letztes Jahr das Grundwasser knapp. Wenn der Grundwasserspiegel niedrig ist, haben Fachleute die Sorge, dass Salzwasser aus dem Meer versickert und Leitungswasser dann nicht mehr trinkbar ist. Letztes Jahr hatten in Frankreich etwa 1000 Gemeinden Probleme mit ihrer Wasserversorgung, dieses Jahr könnten es laut der Regierung doppelt so viele sein.