Ein Problem, das noch gelöst werden muss, bevor das in großem Stil funktioniert, ist die Speicherung. Denn das geht momentan nur, wenn man das Gas in Hochdruck-Tanks abfüllt oder, indem man es auf minus 253 Grad herunterkühlt, um es in flüssiger Form aufzubewahren. Beides ist teuer.

Ein Team unter Leitung des Deutschen Elektronen-Sychrotons - kurz DESY - schlägt eine Speichermethode vor, die sich eine Eigenschaft des Metalls Palladium zunutze macht: Das Element nimmt Wasserstoff auf wie ein Schwamm. Dass man es bisher nicht nutzen konnte lag daran, dass es noch keine gute Methode gibt, um es da wieder rauszuholen. Das Forschungsteam will das mit Nanopartikeln möglich machen. Sie vergleichen ihr Konstrukt mit einer Tafel gefüllter Schokolade, bei der sich der Wasserstoff auf jedem Nanopartikel wie ein Schokoladenüberzug anlagert. Um es zu lösen, brauche man nur wenig Wärme, weil sich die Wasserstoffatome bei diesen Partikeln an der Außenseite befänden.

Nachzulesen ist alles im Fachmagazin ACS Nano.