Nach dem warmen und sonnigen Frühling meldet der britische Wetterdienst eine marine Hitzewelle im Meer rund um Großbritannien und Irland. Das Meerwasser ist an der Oberfläche bis zu vier Grad wärmer als normal für diese Jahreszeit.

Das freut vielleicht Menschen, die baden gehen, bringt aber auch Probleme für das Leben im Meer mit sich, unter anderem weil wärmeres Wasser nicht so sauerstoffreich ist. Die Temperaturen sind ein Rekord: so warm war das Meerwasser in der Region noch nie seit Beginn der Messungen vor 45 Jahren.

Die deutschen Meeresgebiete hat das Bundesamt für Seeschifffahrt und Hydrographie im Blick. Laut Bundesamt war der deutsche Teil der Ostsee im Frühjahr ebenfalls rekordverdächtig warm. Vor der deutschen Nordseeküste haben die Fachleute für die ersten viereinhalb Monate auch deutlich erhöhte Temperaturen an der Wasseroberfläche gemessen, aber keine Rekorde.

Im Jahr 2024 waren die Ozeane weltweit wärmer als je zuvor gemessen.