Das meinen zumindest Forschende der Rice Uni in Houston, Texas. Dort haben sie in einem Modell getestet, was besser ist: Menschen aus einem zentralen Frischwasserreservoir zu versorgen oder mit teilweise wiederaufbereitetem Wasser aus mehreren über die Stadt verteilten Anlagen. Für das Beispiel Houston kam heraus, dass die zweite Option die bessere ist, obwohl diese Wiederaufbereitungsanlagen noch relativ teuer sind. Wenn sie aber einmal in Betrieb sind, rechnen sie sich schnell.

Das wiederaufbereitete Wasser war in dem Modell der Forschenden qualitativ sogar besser als das frische. Das liegt daran, dass durch die vielen über die Stadt verteilten Wiederaufbereitungsanlagen die Wege durch die Rohre bis zu den Menschen kürzer waren. Das wiederaufbereitete Wasser wurde dadurch auf dem Weg zu den Verbraucherinnen und Verbrauchern weniger verschmutzt als das frische aus der zentralen Quelle.

Die Forschenden weisen darauf hin, dass ihre Ergebnisse nur für die relativ speziellen Gegebenheiten in Houston gelten. Wenn man irgendwo ein ganz neues Wasserversorgungssystem aufbauen wollte, meinen sie, wäre es wahrscheinlich am effizientesten, wenn man Häuser getrennt mit Frischwasser und weniger aufwändig wiederaufbereitetem Wasser versorgen würde.