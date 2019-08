Fast ein Viertel der Weltbevölkerung lebt in Ländern, in denen es extrem trocken ist.

Ein US-Forschungszentrum hat einen neuen Bericht über Wasserverfügbarkeit veröffentlicht. Demnach ist die Situation in 17 Ländern sehr problematisch. Dort sei bald der Zeitpunkt erreicht, zu dem kein fließendes Wasser mehr da ist. Das verfügbare Grundwasser und Oberflächenwasser werde zu großen Teilen von Landwirtschaft, Industrie und Kommunen verbraucht. Wenn dann eine Dürre kommt, wird das laut den Expert_innen problematisch. Zu den Ländern, die am stärksten betroffen sind, gehören Staaten im Nahen Osten: Katar, Israel, Libanon, Iran und Jordanien. Auch Indien liegt auf der Problem-Skala weit vorne - und weil Indien so viele Einwohner hat, betrifft das viele Menschen. Gerade gibt es in der Stadt Chennai eine Wasserkrise.

In Deutschland haben vor allem die Mitte und die Osthälfte ein hohes Trockenheitsrisiko, deswegen liegt Deutschland bei dem Ranking im oberen Mittelfeld, auf Platz 62 von 164.