Die Wissenschaft hielt das bis jetzt aber eher für eine Ausnahme - in besonders trockenen Zeiten. Eine Studie von der Uni Texas zeigt jetzt, dass Bäume dieses im Gestein gespeicherte Wasser offenbar aber auch ganz regulär nutzen. Herausgefunden haben sie das, indem sie Niederschläge mit den Verdunstungsmengen in Wäldern über Jahre miteinander verglichen haben. Dabei zeigte sich, dass in etwa einem Viertel der untersuchten Wälder die Bäume zusätzlich Wasserreserven in Grundgestein angezapft hatten. Und das nicht zu knapp: Allein in Kalifornien zogen Bäume der Studie zufolge jährlich mehr Wasser aus dem Gestein, als alle Stauseen des Bundesstaates fassen können.

Die Forschenden halten ihre Erkenntnisse für entscheidend, vor allem wenn es darum geht, die Folgen des Klimawandels für Wälder einzuschätzen.