Mit dem Klimawandel gibt es mehr Extrem-Wetter, steigende Meeresspiegel und höhere Temperaturen. Das ist auch für das Wattenmeer ein Problem.

Das Wattenmeer-Sekretariat, an dem deutsche, niederländische und dänische Fachleute beteiligt sind, schreibt in seinem neuen Bericht, dass es in den letzten fünf Jahren beispiellose Veränderungen in dem UNESCO-Weltnaturerbe-Raum gegeben hat. Zum Beispiel sind 2018 wegen der Hitzewelle im Sommer Herzmuscheln massenweise gestorben. Außerdem ändert sich wohl die Artenzusammensetzung, etwa weil Zugvögel zu anderen Zeiten oder kürzer im Wattenmeer Rast machen. Auch der Wattwurm zieht immer weiter nach Norden.

Weniger Süßwasser gelangt ins Meer

Ein weiterer Effekt: Weil wegen Trockenheit und Hitze an Land immer mehr Süßwasser verbraucht wird, gelangt weniger davon über Flüsse ins Meer, so dass dort das Wasser salziger wird. Das wird dann zum Problem für Algen und für Tiere, die sich von den Algen ernähren.

Die Fachleute beim Wattenmeer-Sekretariat fordern koordinierte Maßnahmen gegen Klimawandelfolgen für das Wattenmeer, damit das empfindliche Ökosystem dort mehr Zeit hat, um sich an die Veränderungen anzupassen.