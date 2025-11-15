Im Wattenmeer von Deutschland, Dänemark und den Niederlanden nimmt die Zahl an Seehunden ab.

Gleichzeitig haben Forschende dieses Jahr über 20 Prozent mehr Jungtiere gezählt als im Vorjahr. In dem Bericht dazu steht, dass viele der Jungtiere wahrscheinlich einfach nicht das Erwachsenenalter erreichen. Die Forschenden vermuten, dass die Mütter bei der Aufzucht gestört und die Jungtiere von ihnen getrennt werden und dann verenden.

Gestört werden Seehunde vor allem durch Menschen, zum Beispiel wenn Touristinnen und Touristen ihnen zu nahe kommen. Seehunde sollen durch ein Abkommen der drei Wattenmeer-Länder eigentlich streng geschützt sein.