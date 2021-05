Eine nutzlose Autobahn droht das Land Montenegro zu ruinieren.

Das Balkanland nahm 2014 mehr als 750 Millionen Euro an Krediten bei einer chinesischen Bank auf, um damit ein chinesisches Bauunternehmen zu bezahlen. Die Straße sollte eigentlich über 170 Kilometer vom Adriahafen Bar im Süden Montengeros über die Hauptstadt Podgorica bis zur serbischen Grenze im Norden führen.

Doch nach sechs Jahren Bauzeit endet die Autobahn in dem kleinen Dörfchen Matesevo - und jetzt ist das Geld alle. Für den Rest fehlt mindestens eine Milliarde Euro. Montengero hat insgesamt nur eine Wirtschaftsleistung von knapp fünf Milliarden Euro pro Jahr und weiß nicht mal, wie es im Juli die erste Kreditrate an China zurückzahlen soll.

Zahlt Montenegro nicht, könnte es laut Vertrag die Kontrolle über wichtige Infrastruktur an China abgeben müssen. Der chinesischen Regierung wird seit Jahren vorgeworfen, mit den Infrastrukturprojekten seiner "Neuen Seidenstraße" Länder in die Schuldenfalle zu treiben, um so ihren politischen Einfluss auszuweiten.